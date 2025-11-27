Fuerte temporal en Aguas Blancas: ráfagas de más de 100 km/h generaron destrozos

El fenómeno climático, que sorprendió a la población en plena tarde, causó el desprendimiento de techos, la caída de postes de luz, árboles caídos sobre vehículos y daños estructurales en varias viviendas.

Mientras que Aguas Blancas se recupera del viento de ayer, para hoy se espera temperaturas superiores a los 37 grados y probabilidad de lluvias.

“Afortunadamente el temporal fue leve” comentó por Radio Salta, Adrián Zigarán, el interventor de ese lugar.



