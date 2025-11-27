Baches y arreglos en la ciudad: Recomiendan el uso de una aplicación
Se trata de WAZE. Una herramienta que muestra al instante y en tiempo real la situación de transitabilidad de todas las calles de la Ciudad de Salta.
Salta Hoy
27 / 11 / 2025
Se puede descargar gratuitamente en los sistemas de los celulares Android y Apple.
“Avisa si hay arreglos, obras, baches, congestionamiento de algún tipo para que la persona busque vías alternativas” indicó Matías Assennato, secretario de tránsito de Salta.
Y agregó que todos los vecinos pueden hacer su aporte a la aplicación.