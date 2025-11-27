 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Baches y arreglos en la ciudad: Recomiendan el uso de una aplicación

Se trata de WAZE. Una herramienta que muestra al instante y en tiempo real la situación de transitabilidad de todas las calles de la Ciudad de Salta.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se puede descargar gratuitamente en los sistemas de los celulares Android y Apple.

“Avisa si hay arreglos, obras, baches, congestionamiento de algún tipo para que la persona busque vías alternativas” indicó Matías Assennato, secretario de tránsito de Salta. 

Y agregó que todos los vecinos pueden hacer su aporte a la aplicación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO