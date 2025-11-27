Gracias a la Prefectura Naval, Aguas Blancas recuperó la seguridad
En la frontera con Bolivia una estimación indica que los delitos como robos se redujeron un 90 por ciento gracias al patrullaje continuo de los efectivos de Prefectura Naval Argentina.
Salta Hoy
27 / 11 / 2025
Así lo dijo esta mañana el interventor Adrian ZIgarán en diálogo con Radio Salta.
Por otra parte describió cómo se realizaron las últimas elecciones a intendente.
“Acá tenemos un padrón adulterado y la justicia obligó a los votantes a corroborar su identidad con los datos biométricos”. indicó Zigarán.
Por otro lado comentó que “decayó totalmente el boom de tours de compras en Bolivia”: Los precios están más altos que hace algunas semanas -tras el cierre de Finca Carina-, dijo Zigarán.
“Hay productos más baratos por Mercado Libre o en las tiendas presenciales donde se puede adquirir con tarjeta de crédito”, explicó.