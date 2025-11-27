 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gracias a la Prefectura Naval, Aguas Blancas recuperó la seguridad

En la frontera con Bolivia una estimación indica que los delitos como robos se redujeron un 90 por ciento gracias al patrullaje continuo de los efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Salta Hoy

27 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Así lo dijo esta mañana el interventor Adrian ZIgarán en diálogo con Radio Salta. 

Por otra parte describió cómo se realizaron las últimas elecciones a intendente. 

“Acá tenemos un padrón adulterado y la justicia obligó a los votantes a corroborar su identidad con los datos biométricos”. indicó Zigarán.

Por otro lado comentó que “decayó totalmente el boom de tours de compras en Bolivia”: Los precios están más altos que hace algunas semanas -tras el cierre de Finca Carina-, dijo Zigarán.

“Hay productos más baratos por Mercado Libre o en las tiendas presenciales donde se puede adquirir con tarjeta de crédito”, explicó.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO