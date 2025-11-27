Aumento de casos de sífilis
“Ocurrió porque hubo un relajamiento en el uso de los métodos anticonceptivos entre los jóvenes salteños”, dijo por Radio Salta, Laura Caporaletti, jefa del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales.
Salta Hoy
27 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Los jóvenes siguen concentrando la mitad de los casos de sífilis en Salta. La mitad de los contagios registrados este año corresponde a personas de entre 20 y 29 años.
Caporaletti recomendó realizarse análisis de sangre para detectar sífilis y VIH: “Deben pedirle a su médico clínico incluir en los análisis rutinarios un control de esas enfermedades y no confiarse porque la sífilis no duele”, expresó.