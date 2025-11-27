Aumento de casos de sífilis

Los jóvenes siguen concentrando la mitad de los casos de sífilis en Salta. La mitad de los contagios registrados este año corresponde a personas de entre 20 y 29 años.

Caporaletti recomendó realizarse análisis de sangre para detectar sífilis y VIH: “Deben pedirle a su médico clínico incluir en los análisis rutinarios un control de esas enfermedades y no confiarse porque la sífilis no duele”, expresó.