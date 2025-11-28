Un peatón murió atropellado por un auto en el norte de la provincia

La víctima es un hombre de 43 años, quien intentaba cruzar la cinta asfáltica cuando fue embestido por un automóvil.

Tras los pedidos de auxilio, llegaron al lugar la policía y una ambulancia, pero los médicos confirmaron que había fallecido debido a las graves heridas.

El conductor del automóvil dio negativo al test de alcoholemia y dijo que el peatón se cruzó de imprevisto y no tuvo tiempo de evitar el impacto.



