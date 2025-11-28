Un peatón murió atropellado por un auto en el norte de la provincia
En primicia, Radio Salta informó que el accidente ocurrió anoche, minutos antes de las 22 horas, en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional 50, cerca del Arroyo Zenta, en la zona de Orán.
La víctima es un hombre de 43 años, quien intentaba cruzar la cinta asfáltica cuando fue embestido por un automóvil.
Tras los pedidos de auxilio, llegaron al lugar la policía y una ambulancia, pero los médicos confirmaron que había fallecido debido a las graves heridas.
El conductor del automóvil dio negativo al test de alcoholemia y dijo que el peatón se cruzó de imprevisto y no tuvo tiempo de evitar el impacto.