 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un peatón murió atropellado por un auto en el norte de la provincia

En primicia, Radio Salta informó que el accidente ocurrió anoche, minutos antes de las 22 horas, en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional 50, cerca del Arroyo Zenta, en la zona de Orán.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La víctima es un hombre de 43 años, quien intentaba cruzar la cinta asfáltica cuando fue embestido por un automóvil. 

Tras los pedidos de auxilio, llegaron al lugar la policía y una ambulancia, pero los médicos confirmaron que había fallecido debido a las graves heridas. 

El conductor del automóvil dio negativo al test de alcoholemia y dijo que el peatón se cruzó de imprevisto y no tuvo tiempo de evitar el impacto. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO