Confirmado: El clásico entre Juventud y Central se jugará el domingo 7 de diciembre
Será a las 5 de la tarde con más de 500 policías para garantizar la seguridad en el partido. Este número incluye adicionales.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
La confirmación llegó tras diálogos entre las autoridades y los referentes de las hinchadas, y algunas pintadas que habían aparecido en las paredes del club cuervo.
Central Norte ocupará la parte sur del estadio, mientras que Juventud estará en la parte norte.
La decisión final sobre la ubicación de las hinchadas podría modificarse.