Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se jubiló una perrita policía con honores

El animalito de 10 años y 8 de trabajo en la fuerza policial especializada en investigaciones y rastros encabezó un acto donde sus camaradas agradecieron su labor diaria.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

Kala, de raza labradora, será adoptada por una familia y su adiestrador estará en contacto con ella a diario por el fuerte vínculo de amistad que se forjó entre ellos.

“Yo la adiestre pero en realidad ella me enseñó a mí tantas cosas… entre eso me enseñó a disfrutar el día y a perdonar”, dijo emocionado Víctor Perrón.

Y comentó que Kala tuvo trabajo en incontables casos e investigaciones, entre ellos brindó servicios en el caso Loan.

 

