Se jubiló una perrita policía con honores
El animalito de 10 años y 8 de trabajo en la fuerza policial especializada en investigaciones y rastros encabezó un acto donde sus camaradas agradecieron su labor diaria.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Kala, de raza labradora, será adoptada por una familia y su adiestrador estará en contacto con ella a diario por el fuerte vínculo de amistad que se forjó entre ellos.
“Yo la adiestre pero en realidad ella me enseñó a mí tantas cosas… entre eso me enseñó a disfrutar el día y a perdonar”, dijo emocionado Víctor Perrón.
Y comentó que Kala tuvo trabajo en incontables casos e investigaciones, entre ellos brindó servicios en el caso Loan.