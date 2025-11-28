Se jubiló una perrita policía con honores

Kala, de raza labradora, será adoptada por una familia y su adiestrador estará en contacto con ella a diario por el fuerte vínculo de amistad que se forjó entre ellos.

“Yo la adiestre pero en realidad ella me enseñó a mí tantas cosas… entre eso me enseñó a disfrutar el día y a perdonar”, dijo emocionado Víctor Perrón.

Y comentó que Kala tuvo trabajo en incontables casos e investigaciones, entre ellos brindó servicios en el caso Loan.