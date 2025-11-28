Un Renault Clio que tenía pérdida de combustible se quemó por completo

La dueña del automóvil, un Renault Clio, había dejado a sus hijos en la escuela cuando vio que su coche estaba envuelto en llamas.

El fuego se originó debido a una pérdida de combustible.

Tras el alerta, dos dotaciones de bomberos llegaron rápidamente, pero no pudieron evitar que el vehículo sufriera daños totales.

La propietaria lamentó la situación y mencionó que podría ser resultado de la falta de mantenimiento.

“Ahora, el auto ya no sirve para nada”, dijo a esta emisora una fuente informativa.