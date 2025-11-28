Un Renault Clio que tenía pérdida de combustible se quemó por completo
Ocurrió en la Avenida Democracia de barrio El Huaico. Trabajaron dos dotaciones de bomberos para extinguir el fuego pero los daños fueron totales. Afortunadamente no hubo heridos.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
La dueña del automóvil, un Renault Clio, había dejado a sus hijos en la escuela cuando vio que su coche estaba envuelto en llamas.
El fuego se originó debido a una pérdida de combustible.
Tras el alerta, dos dotaciones de bomberos llegaron rápidamente, pero no pudieron evitar que el vehículo sufriera daños totales.
La propietaria lamentó la situación y mencionó que podría ser resultado de la falta de mantenimiento.
“Ahora, el auto ya no sirve para nada”, dijo a esta emisora una fuente informativa.