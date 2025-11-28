 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un Renault Clio que tenía pérdida de combustible se quemó por completo

Ocurrió en la Avenida Democracia de barrio El Huaico. Trabajaron dos dotaciones de bomberos para extinguir el fuego pero los daños fueron totales. Afortunadamente no hubo heridos.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

La dueña del automóvil, un Renault Clio, había dejado a sus hijos en la escuela cuando vio que su coche estaba envuelto en llamas. 

El fuego se originó debido a una pérdida de combustible. 

Tras el alerta, dos dotaciones de bomberos llegaron rápidamente, pero no pudieron evitar que el vehículo sufriera daños totales. 

La propietaria lamentó la situación y mencionó que podría ser resultado de la falta de mantenimiento. 

“Ahora, el auto ya no sirve para nada”, dijo a esta emisora una fuente informativa. 

AM840

FM96.9

