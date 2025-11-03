 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Choque y fuga en B° Solís Pizarro: El conductor de una Amarok provocó accidente y escapó

El siniestro vial ocurrió hoy a las 6:30 en avenida Solís Pizarro y calle Ñandú, zona oeste de la ciudad.

Salta Hoy

03 / 11 / 2025

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La camioneta Volkswagen Amarok negra circulaba por la arteria cuando se cruzó de carril. 

Un Renault Logan intentó esquivarla, pero fue rozado en un lateral y en la maniobra chocó de frente con un Peugeot 206 que dirigía en sentido contrario. 

El conductor del Peugeot, de unos 35 años, fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatismos, aunque su estado no es grave. 

Tras el choque, el conductor de la Amarok se dio a la fuga y ahora es buscado por la policía.

Un ocasional testigo del accidente logró tomar una fotografía con la patente y los uniformados ubicaron el domicilio, pero allí alguien les explicó que la camioneta fue vendida hace 7 años. 

