Choque y fuga en B° Solís Pizarro: El conductor de una Amarok provocó accidente y escapó

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La camioneta Volkswagen Amarok negra circulaba por la arteria cuando se cruzó de carril.

Un Renault Logan intentó esquivarla, pero fue rozado en un lateral y en la maniobra chocó de frente con un Peugeot 206 que dirigía en sentido contrario.

El conductor del Peugeot, de unos 35 años, fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatismos, aunque su estado no es grave.

Tras el choque, el conductor de la Amarok se dio a la fuga y ahora es buscado por la policía.

Un ocasional testigo del accidente logró tomar una fotografía con la patente y los uniformados ubicaron el domicilio, pero allí alguien les explicó que la camioneta fue vendida hace 7 años.