Calor y lluvias para esta semana
En el programa “Claves del Campo”, el agroclimatólogo Eduardo Sierra, anticipó el estado del clima para los próximo días.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
VER GALERÍA
“Se esperan jornadas con temperaturas altas, dado que el mes de noviembre tiene la característica de ser un mes muy caluroso para Salta y el norte del país”, explicó el especialista.
Agregó que “se estima la caída de lluvia especialmente intensa para el jueves 6 de noviembre, que traerá un pequeño descenso de la temperatura”, manifestó Sierra.