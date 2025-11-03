Grave accidente en Circunvalación Sureste: Un motociclista perdió ambas piernas

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Un camión de una empresa de lácteos colisionó con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

El motociclista, un hombre de 44 años con domicilio en el barrio San Justo, sufrió politraumatismos severos.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo.

Los médicos informaron que el hombre sufrió la amputación de sus piernas y se encuentra internado en grave estado.