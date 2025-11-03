Un hombre de 58 años murió tras caer de un puente en Salvador Mazza
El trágico accidente ocurrió anoche alrededor de las 23:00 en Barrio Ferroviario, en el puente colgante Guandacarenda, que está paralelo a las vías del ferrocarril.
03 / 11 / 2025
Testigos informaron que el hombre parecía perder el equilibrio antes de caer.
A pesar de los esfuerzos de los bomberos y la ambulancia, el hombre fue trasladado al hospital de Tartagal, pero falleció en el camino.
La policía investiga las circunstancias del accidente, ya que el hombre estaba solo y se acercó al borde del puente por una necesidad fisiológica.