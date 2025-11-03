Cómo evitar engaños en el “Cyber Monday”

Se sugiere realizar las compras en la página oficial cybermonday.com.ar y evitar las compras en las redes sociales y en otras páginas web.

“Para evitar sorpresas indeseables, se debe prestar atención a los gastos de envíos y seguros, además es muy importante leer los comentarios de otros compradores”, indicó María Pia Saravia, responsable de la secretaría de Defensa del Consumidor.

La funcionaria recomendó además comparar los precios de los productos en la página historial.com.ar

“Allí se puede corroborar si la oferta es tal”, dijo por Radio Salta.