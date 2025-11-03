Primera víctima de accidente en noviembre: Un motociclista murió en Apolinario Saravia

Según el conductor del ómnibus, la motocicleta estaba en la banquina, salió repentinamente a la cinta asfáltica y no tuvo tiempo de evitar el impacto.

El motociclista fue trasladado al hospital local, pero una hora después los médicos confirmaron que había fallecido.

Le realizaron el test de alcoholemia al chofer de colectivo y el resultado fue negativo.

Este trágico hecho marcó la primera muerte en noviembre por siniestros viales en la provincia, mientras suman 106 los decesos desde que comenzó el año.