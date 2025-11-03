Semana del Sándwich en Salta

Durante toda la semana, los más de 40 locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en distintas variedades de sándwiches, con el objetivo de seguir posicionando a la gastronomía salteña.

Las promociones podrán consultarse en las historias destacadas del Instagram oficial @promoschg o en la cámara hotelera gastronómica en Instagram.

Freddy Soria, Secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica mencionó que en la promoción hay todo tipo de sandwiches incluso “el más raro está compuesto por pan, tallarines, salsa bolognesa y otra rebanada de pan”.

Al ser consultado sobre la posible reforma laboral que propone el gobierno nacional dijo que el sector hace tiempo piden cambios en esa ley

“Nos interesa la inclusión de algún tipo de conciliación obligatoria en una sede administrativa ante la disolución de algún contrato laboral”, resaltó Soria.

Los cambios trascendentales para nosotros sería la reducción de la carga del IVA del 21 al 10,5 por ciento.