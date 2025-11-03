Imputaron al Policía Federal acusado de distribución de material de abuso sexual infantil

Está acusado de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.

En el procedimiento, secuestraron una computadora personal con 60.000 videos conteniendo abuso sexual de menores, también dos teléfonos celulares y un pendrive, que serán sometidos a peritajes.

Esta emisora pudo confirmar que las imágenes no fueron producidas en Salta, sino que todo ese material era descargado de internet y lo compartía en una plataforma a nivel internacional.

La investigación es el resultado del intercambio de información de fiscalías de todo el mundo en la prevención de este tipo de delitos.

En la causa, la carátula hace referencia a menores de 13 años, porque en los videos aparecen bebés abusados.

La investigación continúa.