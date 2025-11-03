 imagen

Imputaron al Policía Federal acusado de distribución de material de abuso sexual infantil

En los videos que secuestraron aparecen bebés abusados. El uniformado de 31 años se desempeñaba en la capital salteña y fue detenido el viernes pasado en el marco de una investigación internacional.

Salta Hoy

03 / 11 / 2025

 

Está acusado de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos. 

En el procedimiento, secuestraron una computadora personal con 60.000 videos conteniendo abuso sexual de menores, también dos teléfonos celulares y un pendrive, que serán sometidos a peritajes. 

Esta emisora pudo confirmar que las imágenes no fueron producidas en Salta, sino que todo ese material era descargado de internet y lo compartía en una plataforma a nivel internacional. 

La investigación es el resultado del intercambio de información de fiscalías de todo el mundo en la prevención de este tipo de delitos. 

En la causa, la carátula hace referencia a menores de 13 años, porque en los videos aparecen bebés abusados. 

La investigación continúa. 

 

