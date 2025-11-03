Las Pymes salteñas aplauden la reforma laboral que propone el gobierno de Milei
“Nosotros necesitamos una reforma profunda que ayude en la creación de nuevos puestos laborales por ejemplo”, dijo por Radio Salta, Walter Álvarez, vicepresidente de la Cámara Pymes de Salta.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
“Creemos que los únicos que se van a oponer son los sindicatos”, opinó.
Además mencionó algunos ejemplos en el caso de despidos de empleados.
Dijo que sería muy bueno que los acuerdos laborales se puedan firmar entre las empresas y los trabajadores de manera directa.