La Auditoría de la Provincia denunció a la intendenta de San Carlos
Fue por transferencias irregulares. El año pasado se descubrieron varios movimientos de dineros públicos desde la cuenta de la comuna a cuentas personales de la jefa comunal, María del Carmen Vargas.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
VER GALERÍA
“Aún no tenemos explicaciones de esas transferencias”, dijo por Radio Salta, Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia,
“Puedo decirle que el monto es importante, superior a los 20 millones de pesos”, dijo el funcionario.
Ferrari aclaró que la denuncia es por la falta de presentación de las cuentas del ejercicio además de las transferencias irregulares.