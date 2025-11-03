La Auditoría de la Provincia denunció a la intendenta de San Carlos

“Aún no tenemos explicaciones de esas transferencias”, dijo por Radio Salta, Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría General de la Provincia,

“Puedo decirle que el monto es importante, superior a los 20 millones de pesos”, dijo el funcionario.

Ferrari aclaró que la denuncia es por la falta de presentación de las cuentas del ejercicio además de las transferencias irregulares.