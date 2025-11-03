Advierten la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla

Francisco Garcia Campos, director General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud, indicó que la información sobre la vacunación se brinda en el edificio de la Ex Palúdica ubicado en el Paseo Güemes.

Por otro lado, García Campos recordó a los viajeros, la importancia de la colocación de los repelente las 24 horas para evitar la enfermedad llamada “oropuche”.

El virus causa una enfermedad febril y es transmitida principalmente por la picadura del mosquito conocido como “jejene” y que presenta una gran cantidad de casos en Brasil también.

“Nuestra preocupación viene cuando esos salteños regresan a la provincia, luego de sus vacaciones”, indicó.