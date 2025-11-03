Secuestran 16 motocicletas que participaban de una multitudinaria caravana
El operativo se realizó el viernes a la medianoche en esta Capital. La policía advirtió la presencia de más de 100 rodados circulando juntos y en la misma dirección en lo que parecía una caravana previamente organizada.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
VER GALERÍA
“Se descubrió que al menos 6 de los motociclistas eran menores de edad” manifestó El director General de Seguridad Vial. Adrián Sanchez Rosado.
El funcionario policial llamó la atención sobre la realización y la participación en este tipo de actividades que representan un peligro para los motociclistas y para terceros