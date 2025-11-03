El miércoles serán los alegatos finales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Ocho años después del femicidio de Jimena Beatriz Salas, el juicio por su asesinato avanza hacia su desenlace.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
La mujer fue ultimada de más de 30 puñaladas en su casa en Vaqueros.
Los hermanos Adrián y Carlos Saavedra están acusados de homicidio calificado y femicidio.
El principal acusado, Javier Saavedra, murió en septiembre antes del juicio.
Las audiencias presentaron testimonios y pruebas que reconstruyeron los hechos.
Este miércoles se realizarán los alegatos finales en el tribunal.