El miércoles serán los alegatos finales en el juicio por el femicidio de Jimena Salas

La mujer fue ultimada de más de 30 puñaladas en su casa en Vaqueros.

Los hermanos Adrián y Carlos Saavedra están acusados de homicidio calificado y femicidio.

El principal acusado, Javier Saavedra, murió en septiembre antes del juicio.

Las audiencias presentaron testimonios y pruebas que reconstruyeron los hechos.

Este miércoles se realizarán los alegatos finales en el tribunal.