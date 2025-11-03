Hubo más de 140 conductores ebrios sancionados
Fue durante los operativos de control del fin de semana en toda la provincia a cargo de la Policía Vial.
Salta Hoy
03 / 11 / 2025
Los uniformados fiscalizaron más de 9.500 vehículos y llevaron a cabo más de 5.200 test de alcoholemia.
Como resultado, se detectaron 149 conductores alcoholizados, quienes fueron sancionados conforme a la normativa vial vigente.
Además, se registraron 1.190 infracciones por distintas violaciones a las leyes de tránsito.