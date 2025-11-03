Hubo más de 140 conductores ebrios sancionados

Los uniformados fiscalizaron más de 9.500 vehículos y llevaron a cabo más de 5.200 test de alcoholemia.

Como resultado, se detectaron 149 conductores alcoholizados, quienes fueron sancionados conforme a la normativa vial vigente.

Además, se registraron 1.190 infracciones por distintas violaciones a las leyes de tránsito.



