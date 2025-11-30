Desde el lunes comienza la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre
La recarga se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad: el Hospital Público Materno Infantil, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y el Centro Cívico Municipal (CCM).
Salta Hoy
30 / 11 / 2025
La Municipalidad de Salta informó que, durante la primera quincena de diciembre, se realizará la carga del Boleto Solidario Municipal correspondiente al mes. El beneficio está destinado exclusivamente a embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia con domicilio en Salta Capital.
La recarga se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Hospital Público Materno Infantil, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y el Centro Cívico Municipal (CCM).
Cronograma y lugares de carga
- Lunes 1 de diciembre
Hospital Materno Infantil – de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301
- Martes 2 de diciembre
CIC de Solidaridad – de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1, Bº Solidaridad
- Miércoles 3 de diciembre
CIC de Santa Cecilia – de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1, Bº Santa Cecilia
- Jueves 4 de diciembre
CIC de Asunción – de 9 a 12
Dirección: Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Mza. 282 Lote 3)
- Viernes 5 de diciembre
CIC Constitución – de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
- Martes 9 de diciembre
CIC de Unión – de 9 a 12
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau, Bº Unión
- Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre
Centro Cívico Municipal (CCM) – de 9 a 16
Dirección: Av. Paraguay 1240