Desde el lunes comienza la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

La recarga se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad: el Hospital Público Materno Infantil, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y el Centro Cívico Municipal (CCM).

30 / 11 / 2025

 

La Municipalidad de Salta informó que, durante la primera quincena de diciembre, se realizará la carga del Boleto Solidario Municipal correspondiente al mes. El beneficio está destinado exclusivamente a embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia con domicilio en Salta Capital.

La recarga se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Hospital Público Materno Infantil, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y el Centro Cívico Municipal (CCM).

Cronograma y lugares de carga

  • Lunes 1 de diciembre

Hospital Materno Infantil – de 9 a 12

Dirección: Sarmiento 1301

  • Martes 2 de diciembre

CIC de Solidaridad – de 9 a 12

Dirección: Manzana 414 B Lote 1, Bº Solidaridad

  • Miércoles 3 de diciembre

CIC de Santa Cecilia – de 9 a 12

Dirección: Manzana 7 Lote 1, Bº Santa Cecilia

  • Jueves 4 de diciembre

CIC de Asunción – de 9 a 12

Dirección: Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Mza. 282 Lote 3)

  • Viernes 5 de diciembre

CIC Constitución – de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

  • Martes 9 de diciembre

CIC de Unión – de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau, Bº Unión

  • Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre

Centro Cívico Municipal (CCM) – de 9 a 16

Dirección: Av. Paraguay 1240

