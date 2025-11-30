Desde el lunes comienza la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

La Municipalidad de Salta informó que, durante la primera quincena de diciembre, se realizará la carga del Boleto Solidario Municipal correspondiente al mes. El beneficio está destinado exclusivamente a embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia con domicilio en Salta Capital.

La recarga se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Hospital Público Materno Infantil, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y el Centro Cívico Municipal (CCM).

Cronograma y lugares de carga

Lunes 1 de diciembre

Hospital Materno Infantil – de 9 a 12

Dirección: Sarmiento 1301

Martes 2 de diciembre

CIC de Solidaridad – de 9 a 12

Dirección: Manzana 414 B Lote 1, Bº Solidaridad

Miércoles 3 de diciembre

CIC de Santa Cecilia – de 9 a 12

Dirección: Manzana 7 Lote 1, Bº Santa Cecilia

Jueves 4 de diciembre

CIC de Asunción – de 9 a 12

Dirección: Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Mza. 282 Lote 3)

Viernes 5 de diciembre

CIC Constitución – de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Martes 9 de diciembre

CIC de Unión – de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau, Bº Unión

Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre

Centro Cívico Municipal (CCM) – de 9 a 16

Dirección: Av. Paraguay 1240