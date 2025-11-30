Inter Miami, campeón de la Conferencia Este: goleada, fiesta y triplete de Tadeo Allende

De la mano de Lionel Messi y con una actuación arrolladora, Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS tras golear 5-1 a New York City, logrando así su primer título de conferencia y asegurando su lugar en la gran final de la liga, donde esperará por San Diego FC o Vancouver Whitecaps.

Un inicio trabajado y un final aplastante

Las “Garzas” impusieron su dominio desde temprano, aunque necesitaron acomodarse ante la presión alta del rival. La primera jugada clara llegó a los 14 minutos, cuando un centro de Messi encontró la cabeza de Mateo Silvetti. Apenas dos minutos después, Tadeo Allende abrió el marcador tras una jugada individual en el área.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se fortaleció con la ventaja y, a los 23 minutos, Allende volvió a aparecer con un gran cabezazo luego de un centro perfecto de Jordi Alba, poniendo el 2-0. Sin embargo, New York City encontró un descuento inesperado a los 36 minutos gracias a Justin Haak, que conectó un preciso testazo para el 2-1 parcial.

Messi, Silvetti y Segovia, protagonistas del quiebre

El segundo tiempo comenzó parejo, hasta que New York City exigió a Ríos Novo con un remate cruzado que el arquero resolvió con una atajada clave. Ese momento marcó el quiebre: segundos después, Messi filtró un pase perfecto para Silvetti, quien definió cruzado para el 3-1.

Con la ventaja ampliada, Mascherano movió el banco e ingresó Telasco Segovia, que aportó velocidad y claridad. A los 38 minutos, el venezolano se combinó en una pared magistral con Jordi Alba y marcó un golazo para el 4-1.

Hat-trick y fiesta en Miami

Ya con el partido controlado, el estadio celebró el ingreso de Luis Suárez, mientras las tribunas vibraban con la inminente consagración. El cierre llegó a los 44 minutos, cuando Allende selló su hat-trick y el 5-1 definitivo, coronando una noche histórica.