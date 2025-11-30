 imagen

Todo listo para la 39° edición del Triatlón de la Cumbre en Salta

Se espera que participen alrededor de 700 atletas.

Salta Hoy

30 / 11 / 2025

 

La ciudad se prepara para vivir mañana una de sus competencias más emblemáticas: la 39° edición del Triatlón de la Cumbre, un evento que ya forma parte de la identidad deportiva salteña y que este año reunirá a casi 700 atletas.

Al igual que en la edición anterior, la competencia contará con tres modalidades que partirán desde el balneario Carlos Xamena: triatlón, biatlón -la prueba más tradicional y convocante- y la trepada al cerro San Bernardo.

El recorrido incluye 600 metros de natación en el propio balneario, seguidos por 26 kilómetros de ciclismo. Después, los atletas iniciarán el ascenso al cerro por la escalinata y descenderán por la ruta hasta llegar a la plaza 9 de Julio, completando así un circuito tan exigente como pintoresco.

 

