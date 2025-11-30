Aguas Blancas: hallan el cuerpo de un hombre que había desaparecido en el río Bermejo

Un nuevo hecho conmociona a la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo. En las primeras horas de este sábado, fue encontrado sin vida el cuerpo de Ariel Farfán, un albañil de poco más de 40 años que era intensamente buscado desde el jueves, cuando desapareció en las aguas del río Bermejo.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5.40 en la zona conocida como Paso Karina, del lado argentino, según confirmaron medios de la ciudad boliviana de Bermejo. De acuerdo con la información brindada por Canal 22 Digital, Farfán habría perdido la vida por asfixia por ahogamiento entre las 15.30 y las 16.40 del jueves, momento en el que la corriente lo arrastró cerca de tres kilómetros hasta el punto donde finalmente fue encontrado.

Voluntarios, civiles, familiares y el Grupo Operativo de los Bomberos Voluntarios de Bermejo participaron del operativo de búsqueda desde el mismo momento en que la desaparición fue denunciada.

El comandante de Frontera Policial, Mauricio Soto, descartó que el caso esté vinculado a un ajuste de cuentas y afirmó que desde un principio la desaparición había sido reportada como un posible ahogamiento