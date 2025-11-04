 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Juicio por Jimena Salas: Este miércoles comienzan los alegatos con transmisión en vivo

Están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.

04 / 11 / 2025

 

Está previsto que los alegatos se desarrollen este miércoles, desde las 8:30, y el jueves 6, al término del simulacro de emergencia programado en Ciudad Judicial. La instancia será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

 

