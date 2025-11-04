Juicio por Jimena Salas: Este miércoles comienzan los alegatos con transmisión en vivo
Están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.
04 / 11 / 2025
Está previsto que los alegatos se desarrollen este miércoles, desde las 8:30, y el jueves 6, al término del simulacro de emergencia programado en Ciudad Judicial. La instancia será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial.