Falleció el motociclista accidentado ayer en la Circunvalación Sureste

Como resultado del siniestro vial, el hombre sufrió la amputación de ambas piernas.

Fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se encontraba en estado delicado.

Lamentablemente, falleció esta madrugada a las 6:00 debido a la gravedad de sus heridas.

La víctima, de 44 años, residía en el Barrio San Justo de esta capital y es la segunda víctima fatal en accidentes de tránsito en lo que va del mes de noviembre.