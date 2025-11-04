 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Falleció el motociclista accidentado ayer en la Circunvalación Sureste

El choque con un camión de una empresa de lácteos, ocurrió este lunes a las 4:00 de la madrugada cerca de Cerrillos.

Salta Hoy

04 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Como resultado del siniestro vial, el hombre sufrió la amputación de ambas piernas. 

Fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se encontraba en estado delicado.

Lamentablemente, falleció esta madrugada a las 6:00 debido a la gravedad de sus heridas. 

La víctima, de 44 años, residía en el Barrio San Justo de esta capital y es la segunda víctima fatal en accidentes de tránsito en lo que va del mes de noviembre.

 

