Falleció el motociclista accidentado ayer en la Circunvalación Sureste
El choque con un camión de una empresa de lácteos, ocurrió este lunes a las 4:00 de la madrugada cerca de Cerrillos.
04 / 11 / 2025
Como resultado del siniestro vial, el hombre sufrió la amputación de ambas piernas.
Fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se encontraba en estado delicado.
Lamentablemente, falleció esta madrugada a las 6:00 debido a la gravedad de sus heridas.
La víctima, de 44 años, residía en el Barrio San Justo de esta capital y es la segunda víctima fatal en accidentes de tránsito en lo que va del mes de noviembre.