Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Preocupación por la continuidad del Comité contra la Tortura de Salta

Organismos de Defensa de los Derechos Humanos expresaron públicamente su opinión sobre el actual estado hacinamiento de la Alcaidía General, además de la elección de las autoridades del Comité.

Salta Hoy

04 / 11 / 2025

 

Cristina Cobos comisionada para el Comité para la prevención de la Tortura en Salta expresó por Radio Salta que “el incendio provocado por los internos que terminó con varias personas hospitalizadas , era algo que se había anticipado y que se podía prevenir”.

 

NOMBRE RAREIO