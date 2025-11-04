Preocupación por la continuidad del Comité contra la Tortura de Salta
Organismos de Defensa de los Derechos Humanos expresaron públicamente su opinión sobre el actual estado hacinamiento de la Alcaidía General, además de la elección de las autoridades del Comité.
Cristina Cobos comisionada para el Comité para la prevención de la Tortura en Salta expresó por Radio Salta que “el incendio provocado por los internos que terminó con varias personas hospitalizadas , era algo que se había anticipado y que se podía prevenir”.