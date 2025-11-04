Un homicidio conmocionó a los vecinos del barrio Hernando de Lerma

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La policía y una ambulancia del Samec llegaron al lugar, pero los médicos confirmaron que la víctima ya había fallecido.

Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, quien presentaba una profunda herida cortante en una pierna, posiblemente causada por un arma blanca.

Hasta el momento no había sido identificado, mientras algunos testigos dijeron que tiene residencia en la zona.

Las investigaciones indican que hay manchas de sangre a 200 metros del lugar, lo que sugiere que la víctima pudo haber caminado herido.

Otra hipótesis sostiene que podría haber peleado en el lugar donde fue encontrado y que el agresor herido escapó.

Además hay quienes afirman haber escuchado algunos gritos y corridas.

Hubo desvíos al tránsito en el lugar por el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, mientras se esperan los resultados de la autopsia.

La policía busca testimonios de vecinos y revisa cámaras de seguridad, públicas y privadas, para esclarecer el sangriento hecho ocurrido esta madrugada en el macrocentro salteño.

El comisario inspector Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta, dijo que el hombre de unos 30 o 35 años presentaba lesiones en sus extremidades inferiores y el cuerpo fue trasladado al servicio de tanatología forense del CIF para determinar las causas de su muerte.