Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Accidente en avenida Solís Pizarro: La Amarok involucrada fue localizada en un taller

Está implicado un empleado.

Salta Hoy

04 / 11 / 2025

 

Este lunes se produjo un accidente en la avenida Solís Pizarro, en la zona oeste de la ciudad. 

Una camioneta Amarok impactó contra dos vehículos, causando daños considerables. 

El conductor de la camioneta escapó del lugar alrededor de las 6 de la mañana. 

Uno de los vehículos afectados fue un Peugeot 206, que sufrió daños en la parte frontal y cuyo conductor tuvo que ser derivado al hospital con heridas leves. 

La policía logró rastrear la camioneta gracias a una foto de la patente tomada por un testigo. 

La camioneta fue encontrada en un taller, donde un empleado la había retirado sin permiso, y ahora se investiga su responsabilidad en el accidente.

 

