Accidente en avenida Solís Pizarro: La Amarok involucrada fue localizada en un taller

Este lunes se produjo un accidente en la avenida Solís Pizarro, en la zona oeste de la ciudad.

Una camioneta Amarok impactó contra dos vehículos, causando daños considerables.

El conductor de la camioneta escapó del lugar alrededor de las 6 de la mañana.

Uno de los vehículos afectados fue un Peugeot 206, que sufrió daños en la parte frontal y cuyo conductor tuvo que ser derivado al hospital con heridas leves.

La policía logró rastrear la camioneta gracias a una foto de la patente tomada por un testigo.

La camioneta fue encontrada en un taller, donde un empleado la había retirado sin permiso, y ahora se investiga su responsabilidad en el accidente.