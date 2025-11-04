Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento de la Ruta Nacional 68
Esta ruta conecta Salta con los Valles Calchaquíes, convirtiéndola en un corredor turístico y productivo importante.
Los trabajos se desarrollan en el tramo que se extiende desde Río Ancho hasta la ciudad de Cafayate.
Se construyen dársenas y paradores de hormigón entre Cerrillos y Talapampa.
También se lleva adelante el despeje y limpieza integral de banquinas en distintos sectores de la traza, con el objetivo de retirar sedimentos acumulados y optimizar el escurrimiento pluvial.
En breve, se renovará la cartelería vial para aumentar la seguridad de los conductores.