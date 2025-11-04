Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento de la Ruta Nacional 68

Los trabajos se desarrollan en el tramo que se extiende desde Río Ancho hasta la ciudad de Cafayate.

Se construyen dársenas y paradores de hormigón entre Cerrillos y Talapampa.

También se lleva adelante el despeje y limpieza integral de banquinas en distintos sectores de la traza, con el objetivo de retirar sedimentos acumulados y optimizar el escurrimiento pluvial.

En breve, se renovará la cartelería vial para aumentar la seguridad de los conductores.



