Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento de la Ruta Nacional 68

Esta ruta conecta Salta con los Valles Calchaquíes, convirtiéndola en un corredor turístico y productivo importante.

04 / 11 / 2025

 

Los trabajos se desarrollan en el tramo que se extiende desde Río Ancho hasta la ciudad de Cafayate.

Se construyen dársenas y paradores de hormigón entre Cerrillos y Talapampa. 

También se lleva adelante el despeje y limpieza integral de banquinas en distintos sectores de la traza, con el objetivo de retirar sedimentos acumulados y optimizar el escurrimiento pluvial.

En breve, se renovará la cartelería vial para aumentar la seguridad de los conductores.


 

