El TC2000 vuelve a Salta

Para esta edición, se realizaron trabajos de reacondicionamiento y mejoras en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, garantizando las mejores condiciones para el público, los equipos y los competidores.

Los nuevos vehículos SUV de 500 de caballos de fuerza de potencia llegan por primera vez al trazado salteño para revolucionar con la 11º fecha del año el norte argentino junto al Zonal del NOA.

La última vez que el TC2000 visitó el circuito del Auto Club Salta fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con el Toyota Corolla. Segundo fue Julián Santero con el Toyota Corolla cerrando el “1-2” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Leonel Pernía terminó tercero con el Renault Fluence del Renault Sport.

Esta será la visita Nº8 de la categoría al “Martín Miguel de Güemes”, donde Matías Rossi es el máximo ganador con 2 victorias: ganó el 13 de abril de 2008 con Renault Megane y el 21 de julio de 2019 con Toyota Corolla.

En Salta Matías Rossi junto a Emiliano Stang y Marcelo Ciarrocchi del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, Franco Vivian y Facundo Aldrighetti del YPF ELAION AURO Proracing, Leonel y Tiago Pernía del Honda YPF Racing, Gabriel Ponce de León del Corsi Sport, Franco Morillo del Proracing buscarán dar un paso más rumbo al título argentino.

Ignacio García Bes, secretario de deportes de la provincia comentó por Radio Salta que el deporte de cuatro ruedas, reactivará al sector turístico y comercial salteño dado que se espera cerca de 15 mil espectadores.

El funcionario mencionó las tareas de reacondicionamiento general que se realizó para recibir al TC2000.

Las entradas para el TC2000 desde 20 mil pesos a los 60 mil ya se encuentran disponibles a través de NorteTicket.

También se venden en un local de calle Catamarca al 900.