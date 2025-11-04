 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Muy buenas ventas en el Cyber Monday

“Hasta el dia de hoy tenemos un incremento de las ventas del 20 por ciento”, indicó por Radio Salta, Franco Radavero, gerente de Tiendanube.

Salta Hoy

04 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Para que se den una idea: en unas horas, las tiendas salteñas vendieron el equivalente a dos días”, manifestó Radavero.

Graficó que en el top de venta del evento on line se ubica la  indumentaria de verano, materias primas para la realización de artesanías, alimentos, bebidas, muebles para casa y jardín, además de viajes.

Comentó que la seguridad que brindan todas las tiendas que venden on line “es muy alta”, pero pese a eso recomendó a todos los clientes adquirir desde la página oficial cybermonday.com.ar

“Ese es el consejo general, se deben tener todos los recaudos para evitar fraudes y engaños”, expresó Radavero.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

