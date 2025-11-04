Muy buenas ventas en el Cyber Monday

“Para que se den una idea: en unas horas, las tiendas salteñas vendieron el equivalente a dos días”, manifestó Radavero.

Graficó que en el top de venta del evento on line se ubica la indumentaria de verano, materias primas para la realización de artesanías, alimentos, bebidas, muebles para casa y jardín, además de viajes.

Comentó que la seguridad que brindan todas las tiendas que venden on line “es muy alta”, pero pese a eso recomendó a todos los clientes adquirir desde la página oficial cybermonday.com.ar

“Ese es el consejo general, se deben tener todos los recaudos para evitar fraudes y engaños”, expresó Radavero.