Poetas nacionales e internacionales en Salta
Desde mañana 5 y hasta el 9 de noviembre, Capital y Cafayate serán el escenario de la reunión poética más importante de la provincia.
Salta Hoy
04 / 11 / 2025
Organiza la Asociación Civil Festival Internacional de Poesía de Salta, presidida por Esteban Singh Caro, e integrada además por Leopoldo "Teuco" Castilla, Diego Saravia Tamayo, Lucrecia Coscio, Marcelo Sutti, Carlos Müller y Fernanda Agüero.
El programa se desplegará en siete espacios culturales —la Usina Cultural, el Museo Histórico del Norte, la Fundación Salta, el Centro Cultural América y el Hotel Salta— y sumará su primera subsede en Cafayate, con lecturas en el Museo de la Vid y el Vino y la Reserva Natural Urbana.
Leopoldo “Teuco” Castilla, poeta, escritor y uno de los organizadores del Festival Internacional dialogó con Radio Salta y comentó la importancia de llevar la poesía a todo el territorio provincial.
Castilla comentó que él realizará la apertura del Festival en la Fundación Salta este miércoles desde las 20 horas.