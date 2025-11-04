 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Poetas nacionales e internacionales en Salta

Desde mañana 5 y hasta el 9 de noviembre, Capital y Cafayate serán el escenario de la reunión poética más importante de la provincia.

Salta Hoy

04 / 11 / 2025

 

Organiza la Asociación Civil Festival Internacional de Poesía de Salta, presidida por Esteban Singh Caro, e integrada además por Leopoldo "Teuco" Castilla, Diego Saravia Tamayo, Lucrecia Coscio, Marcelo Sutti, Carlos Müller y Fernanda Agüero.

El programa se desplegará en siete espacios culturales —la Usina Cultural, el Museo Histórico del Norte, la Fundación Salta, el Centro Cultural América y el Hotel Salta— y sumará su primera subsede en Cafayate, con lecturas en el Museo de la Vid y el Vino y la Reserva Natural Urbana.

Leopoldo “Teuco” Castilla, poeta, escritor y uno de los organizadores del Festival Internacional dialogó con Radio Salta y comentó la importancia de llevar la poesía a todo el territorio provincial.  

Castilla comentó que él realizará la apertura del Festival en la Fundación Salta este miércoles desde las 20 horas.

 

AM840

FM96.9

