Poetas nacionales e internacionales en Salta

Organiza la Asociación Civil Festival Internacional de Poesía de Salta, presidida por Esteban Singh Caro, e integrada además por Leopoldo "Teuco" Castilla, Diego Saravia Tamayo, Lucrecia Coscio, Marcelo Sutti, Carlos Müller y Fernanda Agüero.

El programa se desplegará en siete espacios culturales —la Usina Cultural, el Museo Histórico del Norte, la Fundación Salta, el Centro Cultural América y el Hotel Salta— y sumará su primera subsede en Cafayate, con lecturas en el Museo de la Vid y el Vino y la Reserva Natural Urbana.

Leopoldo “Teuco” Castilla, poeta, escritor y uno de los organizadores del Festival Internacional dialogó con Radio Salta y comentó la importancia de llevar la poesía a todo el territorio provincial.

Castilla comentó que él realizará la apertura del Festival en la Fundación Salta este miércoles desde las 20 horas.