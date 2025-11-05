La garrafa social tiene nuevo precio en Salta

La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad anunció un nuevo precio para la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura.

Desde el lunes 4 de noviembre, su costo es de $16.000. Este aumento de $500 representa un incremento del 3,2% desde junio.

El acuerdo se logró entre el Gobierno de Salta y las empresas distribuidoras Gas del Norte y ML Logística.

La medida busca proteger la economía de las familias salteñas en un contexto nacional de aumentos.

Las garrafas están disponibles en puntos de distribución en toda la provincia.



