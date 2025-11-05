 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La garrafa social tiene nuevo precio en Salta

Tuvo un incremento de $500 y cuesta 16 mil pesos desde noviembre.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad anunció un nuevo precio para la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura. 

Desde el lunes 4 de noviembre, su costo es de $16.000. Este aumento de $500 representa un incremento del 3,2% desde junio. 

El acuerdo se logró entre el Gobierno de Salta y las empresas distribuidoras Gas del Norte y ML Logística. 

La medida busca proteger la economía de las familias salteñas en un contexto nacional de aumentos. 

Las garrafas están disponibles en puntos de distribución en toda la provincia.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO