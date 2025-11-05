Jornada de alegatos: Últimos días del juicio por el femicidio de Jimena Salas
En la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial se reanudó la audiencia de debate contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas. La jornada comenzó con el alegato de la Unidad Fiscal, a cargo de Leandro Flores.
Salta Hoy
05 / 11 / 2025
Esta mañana comenzaron los alegatos en el juicio seguido por el femicidio de Jimena Salas.
En la audiencia de debate están siendo juzgados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40), imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.
Está previsto que los alegatos se desarrollen hoy y mañana.
El tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.
La muerte de Jimena Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.