Este jueves se realizará el Segundo Reciclatón de la ciudad

La actividad será de 9:00 a 17:00 en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. Se recibirán sólo aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas y aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas).

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

La Municipalidad de Salta realizará el 2° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 6 de noviembre de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas, según indicó el director de Educación Ambiental, Ramiro Ragno.

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)
Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Se solicita evitar llevar pilas o lámparas. En caso de lluvia el evento se suspende.

Por otra parte el funcionario indicó que se trabaja en un proyecto para recolectar pilas en un futuro cercano.

 

