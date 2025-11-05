Gustavo Sáenz anunció cambios en su Gabinete antes de fin de año
En una entrevista, el gobernador de Salta dijo que no habrá modificaciones inmediatas. Sin embargo, sostuvo que planea realizar ajustes cuando asuman los nuevos legisladores.
05 / 11 / 2025
Sáenz mencionó que se busca reducir secretarías para hacer el Estado más eficiente.
También destacó el equilibrio fiscal en la provincia, que se encuentra entre las de menor gasto público a nivel nacional.
El mandatario provincial subrayó la importancia de generar trabajo a través de obras de infraestructura.