 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Gustavo Sáenz anunció cambios en su Gabinete antes de fin de año

En una entrevista, el gobernador de Salta dijo que no habrá modificaciones inmediatas. Sin embargo, sostuvo que planea realizar ajustes cuando asuman los nuevos legisladores.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Sáenz mencionó que se busca reducir secretarías para hacer el Estado más eficiente. 

También destacó el equilibrio fiscal en la provincia, que se encuentra entre las de menor gasto público a nivel nacional. 

El mandatario provincial subrayó la importancia de generar trabajo a través de obras de infraestructura.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO