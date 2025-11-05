 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Concejales proponen modificar la norma de Servicio de Transportes Escolares

Se trata de cambios para la norma N° 11.608, bajo la iniciativa de la edil Eliana Chuchuy.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Entre los cambios propuestos, el articulado actualiza conceptos y amplía los años de antigüedad de los vehículos para su incorporación y prestación del servicio. 

Además se contempla modificaciones vinculadas a la desinfección y verificación técnica mecánica, los requisitos para la celaduría, la presentación de documentación ante la Autoridad de Aplicación, entre otros aspectos.

De la reunión de la Comisión de Tránsito donde se analizaron los cambios, participaron los concejales Gonzalo Nieva, Eliana Chuchuy, José Albornoz, Gustavo Farquharson  y Laura Jorge Saravia.

Nilda Bini, referente de la Asociación de Transportes Escolares habló con Radio Salta y comentó que algunos de estos cambios eran solicitados por el sector hace bastante tiempo.

Explicó que el tema de la antigüedad es sumamente importante para los transportistas.


 

