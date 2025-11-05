Concejales proponen modificar la norma de Servicio de Transportes Escolares

Entre los cambios propuestos, el articulado actualiza conceptos y amplía los años de antigüedad de los vehículos para su incorporación y prestación del servicio.

Además se contempla modificaciones vinculadas a la desinfección y verificación técnica mecánica, los requisitos para la celaduría, la presentación de documentación ante la Autoridad de Aplicación, entre otros aspectos.

De la reunión de la Comisión de Tránsito donde se analizaron los cambios, participaron los concejales Gonzalo Nieva, Eliana Chuchuy, José Albornoz, Gustavo Farquharson y Laura Jorge Saravia.

Nilda Bini, referente de la Asociación de Transportes Escolares habló con Radio Salta y comentó que algunos de estos cambios eran solicitados por el sector hace bastante tiempo.

Explicó que el tema de la antigüedad es sumamente importante para los transportistas.



