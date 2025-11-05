Dos semanas después del incendio en la Alcaidía aún quedan 6 presos internados

Así lo confirmó Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Salta.

En una entrevista por Radio Salta comentó que el Comité recibió varias denuncias de la Unidad Regional Número 4 en la Cárcel de Mujeres en Villa Las Rosas y también el pabellón femenino en la Alcaidía por malos tratos por parte de los celadores.

“Vemos que la conflictividad se está extendiendo”, mencionó con preocupación.

Solá indicó que desde el Comité reiteraron ante el Gobierno provincial la necesidad del cambio de colchones comunes por colchones ignífugos.