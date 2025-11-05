 imagen

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Dos semanas después del incendio en la Alcaidía aún quedan 6 presos internados

El incidente es investigado por la justicia.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

Así lo confirmó Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Salta.

En una entrevista por Radio Salta comentó que el Comité recibió varias denuncias de la Unidad Regional Número 4 en la Cárcel de Mujeres en Villa Las Rosas y también el pabellón femenino en la Alcaidía por malos tratos por parte de los celadores.

“Vemos que la conflictividad se está extendiendo”, mencionó con preocupación.

Solá indicó que desde el Comité reiteraron ante el Gobierno provincial la necesidad del cambio de colchones comunes por colchones ignífugos. 

