Una avioneta cargada con más de 140 kilos de cocaína se estrelló en Rosario de la Frontera

No hubo víctimas ni heridos, pero los ocupantes desaparecieron tras el siniestro. Por el momento hay dos detenidos.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este martes pasadas las 14:30, un avión pequeño con matrícula boliviana se estrelló en una finca privada en el paraje San Felipe, en el departamento Rosario de la Frontera. 

Fueron los trabajadores rurales quienes alertaron a las autoridades tras ver el accidente, al que pudieron capturar en video. 

Al llegar, la policía encontró la avioneta siniestrada contra un árbol y un vehículo en llamas. 

En el interior de la aeronave había más de 140 kilos de cocaína. 

El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Florencia Altamirano están en el lugar, cumpliendo cada una de las medidas en torno a esta investigación. 

Desde la Justicia Federal confirmaron que son más de 140 kilos de cocaína que había en la aeronave siniestrada. 

Por otro lado, Radio Salta pudo confirmar que ya son dos las personas detenidas. Una de ellas un hombre que se presentó a denunciar el robo de su vehículo que apareció incendiado. 

Además continúan los operativos en el lugar, entre rastrillajes y otras medidas en la que intervienen Gendarmería Nacional, la Policía de Salta, Justicia Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

 

