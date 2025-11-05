 imagen

Un sismo de 3.3 de magnitud despertó a los vecinos del Valle de Lerma

El movimiento telúrico se registró hoy a las 00:05.

Salta Hoy

05 / 11 / 2025

 

El epicentro se ubicó a 34 km al oeste de la ciudad de Salta, a una escasa profundidad de solo 6 kilómetros, según lo confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Vecinos de Cerrillos, Campo Quijano, La Merced y distintos barrios de Salta Capital reportaron haber sentido el temblor, que provocó el movimiento de puertas, camas y ventanas.

No se reportaron daños ni heridos, pero el sismo generó comentarios en redes sociales.

 

