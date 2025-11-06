Caso Jimena Salas: Los fiscales solicitaron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra
Por el brutal femicidio, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González solicitaron una pena de 12 años de prisión efectiva para los hermanos Guillermo y Carlos Saavedra.
Salta Hoy
06 / 11 / 2025
En un extenso alegato, la fiscalía los consideró partícipes secundarios del crimen, calificado por alevosía, ensañamiento y femicidio, entre otros agravantes.
Los fiscales sostuvieron que los hermanos prestaron colaboración en el ilícito, del cual señalaron como autores directos al hermano de los acusados, Javier Saavedra (fallecido), y a un segundo individuo aún no identificado.
Hoy continúan los alegatos con la exposición de la querella y la defensa de los acusados.