Caso Jimena Salas: Los fiscales solicitaron 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

En un extenso alegato, la fiscalía los consideró partícipes secundarios del crimen, calificado por alevosía, ensañamiento y femicidio, entre otros agravantes.

Los fiscales sostuvieron que los hermanos prestaron colaboración en el ilícito, del cual señalaron como autores directos al hermano de los acusados, Javier Saavedra (fallecido), y a un segundo individuo aún no identificado.

Hoy continúan los alegatos con la exposición de la querella y la defensa de los acusados.