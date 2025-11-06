Hoy se cumple un año del incendio que devastó el Mercado San Miguel

En la calle Urquiza, se están construyendo nuevas bases y columnas de hormigón.

Además, se planea un estacionamiento subterráneo de 2 mil metros cuadrados.

Se reemplazarán todas las redes de agua, cloacas y electricidad, que estaban totalmente obsoletas.

También se instalará un sistema contra incendios aprobado por el COPAIPA y los bomberos voluntarios.

Mientras tanto, los 220 comerciantes reubicados continúan trabajando en el anexo del pasaje Miramar 433, entre Buenos Aires y Córdoba.

En el mercado quedaron 183 puesteros.



