Una joven de 17 años busca una familia

Matías Palomo, coordinador de la Secretaría Tutelar, dialogó con Radio Salta sobre la convocatoria.

“Siempre trato de densificar el tema de la vida de los niños en los organismos, en algunos casos pasan muchos años”, dijo Palomo, quien además mencionó la búsqueda de familia para dos hermanitas de 10 y 12 años.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre las convocatorias pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono 0387-4258026.

También se puede enviar un correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13.