 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una joven de 17 años busca una familia

La adolescente, quien actualmente reside en un dispositivo de protección, se encuentra en una etapa marcada por el esfuerzo y el deseo de superación.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Matías Palomo, coordinador de la Secretaría Tutelar, dialogó con Radio Salta sobre la convocatoria. 

“Siempre trato de densificar el tema de la vida de los niños en los organismos, en algunos casos pasan muchos años”, dijo Palomo, quien además mencionó la búsqueda de familia para dos hermanitas de 10 y 12 años.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre las convocatorias pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono 0387-4258026.

También se puede enviar un correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13. 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO