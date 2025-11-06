Cerrillos se prepara para duplicar su población en los próximos años

Uno de los primeros puntos para hacerlo consiste en realizar un prolijo registro municipal de los salones de eventos, reuniones y fiestas antes de fin de año.

“En la actualidad en Cerrillos viven 45 mil personas, con 83 loteos en desarrollo, por lo que se piensa que en 10 años la población prácticamente se duplicará”, comentó por Radio Salta, Matías Romero, secretario de Cultura y Deportes de Cerrillos.

El funcionario indicó que los propietarios de salones de eventos tienen tiempo hasta diciembre del 2025 para registrarse.