 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cerrillos se prepara para duplicar su población en los próximos años

Desde la comuna planifican mejorar la distribución general de los sectores poblados y de los lugares verdes o libres.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Uno de los primeros puntos para hacerlo consiste en realizar un prolijo registro municipal de los salones de eventos, reuniones y fiestas antes de fin de año. 

“En la actualidad en Cerrillos viven 45 mil personas, con 83 loteos en desarrollo, por lo que se piensa que en 10 años la población prácticamente se duplicará”, comentó por Radio Salta, Matías Romero, secretario de Cultura y Deportes de Cerrillos.

El funcionario indicó que los propietarios de salones de eventos tienen tiempo hasta diciembre del 2025 para registrarse.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO