Capacitan a directivos de Pymes salteñas

Gonzalo Guerinau, director General de Emprendedores del Ministerio de la Producción del Gobierno de Salta, explicó que el proceso comienza con un autodiagnóstico para que las Pymes evalúen su innovación y desafíos.

Sostuvo que Ubitech las asesora en ideas y define trayectos, destacando innovaciones pequeñas y grandes con herramientas que sorprenden y priorizan según recursos e impacto.