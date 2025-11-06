Capacitan a directivos de Pymes salteñas
Son 22 pequeñas y medianas empresas que toman clases en la segunda jornada brindada por expertos en vinculación tecnológica de Córdoba.
Salta Hoy
06 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Gonzalo Guerinau, director General de Emprendedores del Ministerio de la Producción del Gobierno de Salta, explicó que el proceso comienza con un autodiagnóstico para que las Pymes evalúen su innovación y desafíos.
Sostuvo que Ubitech las asesora en ideas y define trayectos, destacando innovaciones pequeñas y grandes con herramientas que sorprenden y priorizan según recursos e impacto.