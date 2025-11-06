Estafas a jubilados: un hombre perdió casi un millón de pesos tras descargar “Supremo”

Este miércoles en horas de la tarde en Barrio San Martín, de Rosario de Lerma, un hombre mayor de edad recibió la llamada de un supuesto empleado de YPF.

El sujeto le ofreció descuentos en combustible y para acceder explicó que necesitaba algunos datos personales y la descarga de la aplicación Supremo.

Tras seguir las instrucciones, a las horas el hombre descubrió que le habían robado casi un millón de pesos de su cuenta bancaria.

Luego de la denuncia la justicia investiga este y otros casos similares en el Valle de Lerma.