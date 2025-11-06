 imagen

Comienza la final del Torneo Nacional de Ligas de la zona Norte

Las selecciones Sub-13 y Sub -15 de fútbol jugarán en Salta hasta el domingo.

Salta Hoy

06 / 11 / 2025

 

Las sedes de los partidos, con sus mejores exponentes de las categorías juveniles, se jugarán en canchas de Cachorros, Gimnasia y Tiro, Central Norte, estadio Padre Ernesto Martearena y en el predio de la Liga Salteña de Fútbol.

En tanto la final se llevará a cabo en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

“Además de hacer deporte, buscamos que los chicos hagan buenos amigos”, indicó Pío Beltrame, delegado del Consejo Federal de Fútbol en diálogo con esta emisora.

 

