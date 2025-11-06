Comienza la final del Torneo Nacional de Ligas de la zona Norte

Las sedes de los partidos, con sus mejores exponentes de las categorías juveniles, se jugarán en canchas de Cachorros, Gimnasia y Tiro, Central Norte, estadio Padre Ernesto Martearena y en el predio de la Liga Salteña de Fútbol.

En tanto la final se llevará a cabo en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

“Además de hacer deporte, buscamos que los chicos hagan buenos amigos”, indicó Pío Beltrame, delegado del Consejo Federal de Fútbol en diálogo con esta emisora.